Футболіст "Шахтаря" Коваленко вирішив змінити свій ігровий номер

Півзахисник донецького футбольного клубу "Шахтар" Віктор Коваленко у новому сезоні виступатиме під номером 20.

Раніше з двадцяткою на спині в складі "помаранчево-чорних" грали форвард Олексій Бєлік та атакувальний хавбек Дуглас Коста, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Коваленко є вихованцем "Шахтаря". Він дебютував за першу команду донеччан у жовтні 2014 року, провів 162 матчі у всіх турнірах і забив 26 м'ячів. До цього Віктор грав під 74-м номером.

Додамо, що 23-річний Коваленко також брав участь у 22-х поєдинках національної збірної України.