Про оптимізм пошепки

З чим «Динамо» підходить до кваліфікації ЛЧ проти «Брюгге».

«Динамо» розпочало новий сезон з трьох перемог поспіль. В матчі за Суперкубок України кияни обіграли «Шахтар» (2:1), а в стартових поєдинках УПЛ взяли шість очок у Львові – обіграли «Карпати» 2:0 і перемогли ФК «Львів» 3:0. Судячи з результатів, можна з оптимізмом очікувати кваліфікаційні матчі проти «Брюгге». Втім, про цей оптимізм краще говорити пошепки. У команди Олександра Хацкевича вистачає ігрових та кадрових проблем.

Травми лідерів

Питання, яке турбує найбільше перед протистоянням з «Брюгге», що з лідерами команди? Циганков та Фран Соль лише набирають форму після тривалого лікування. Проти ФК «Львів» обидва вийшли на заміну, але помітно, що функціонально вони ще готові слабо. Не грали в останньому матчі Вербич і Миколенко, які травмувались вже під час нового сезону. Їх поява в Брюгге під питанням і це може суттєво послабити команду. Особливо на лівому фланзі, де Шабанов не здатен так якісно підтримувати атаку як Миколенко.

Хацкевич доволі консервативний у виборі складу і якщо лікарі дадуть добро на вихід Вербича і Циганкова з перших хвилин, то він їх випустить. Якщо ні, то у тренера киян і без них є гідний вибір у середині поля – Караваєв, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Гармаш, де Пена. Щодо нападника, то ставка на Бесєдіна є очевидною. Йому Хацкевич завжди довіряв, а Соля можна приберегти на матч у Києві. Так само як і останнього новачка «Динамо» - нападника Жерсона Родрігеса.

Чи зіграють новачки?

Родрігес вже після першого тренування полетів з командою в Бельгію. Але чи зіграє форвард збірної Люксембургу проти «Брюгге»? Видається, що Хацкевич може приготувати сюрприз і дати йому шанс в другому таймі, адже силовий і швидкий нападник Родрігес має ідеально вписатися в модель «Динамо». Тим більше, на куражі Родрігес здатен видати чудовий дебютний матч.

Щодо інших новачків, то Караваєв очікуваний вибір на правому фланзі, якщо Циганков все ж не зможе вийти з перших хвилин. Поява опорника-руйнівника Кадірі можлива лише за умови, що доведеться терміново посилювати захист в центрі.

Випробування для захисту

Проти «Карпат» і ФК «Львів» кияни зіграли на нуль. Але з «Брюгге» буде зовсім інша гра. Атака бельгійців у чудовій формі. Окереке, Бонавентуре, Тау, Ванакен виглядали нестримними у стартових турах, тому динамівцям слід налаштуватися на дисциплінований захисний футбол.

Нападник "Брюгге" Давид Окереке

Експерти прогнозують, що у вівторок «Брююге» запропонує гру першим номером з високим пресингом і потужним наступом через фланги. Бойку і оборонцям «Динамо» (насамперед, Кендзьорі, Бурді і Кадару) доведеться продемонструвати усю можливу концентрацію та зіграність. Насправді, в цьому сезоні кияни ще не грали проти такого класного і вмотивованого суперника, тому за результат першої гри боязко.

Святослав Василик, Київ