Визначився можливий суперник "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА

У Будинку європейського футболу в швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.

Київське "Динамо" в разі перемоги над бельгійським "Брюгге" за сумою двох матчів третього відбіркового етапу зустрінеться з переможцем протистояння "Базель" (Швейцарія) - ЛАСК (Австрія), повідомляє Укрінформ.

Другу пару в раунді плей-офф Ліги чемпіонів (Шлях представників ліг) складуть переможці протистоянь "Істанбул Башакшехір" (Туреччина) - "Олімпіакос" (Греція) та "Краснодар" (Росія) - "Порту" (Португалія).

Результати жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.

Шлях чемпіонів:

"Динамо" (Загреб, Хорватія) / "Ференцварош" (Угорщина) - "Марібор" (Словенія) / "Русенборг" (Норвегія)

ЧФР (Румунія) / "Селтік" (Шотландія) - "Славія" (Чехія)

"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Црвена Звезда" (Сербія) / "Копенгаген" (Данія)

АПОЕЛ (Кіпр) / "Карабах" (Азербайджан) - ПАОК (Греція) / "Аякс" (Голландія).

"Шлях представників ліг":

"Базель" (Швейцарія) / ЛАСК (Австрія) - "Брюгге" (Бельгія) / "Динамо" (Київ, Україна)

"Істанбул Башакшехір" (Туреччина) / "Олімпіакос" (Греція) - "Краснодар" (Росія) / "Порту" (Португалія).

Матчі заключної стадії кваліфікації Ліги чемпіонів пройдуть 20-21 і 27-28 серпня.

Переможці пар вийдуть в груповий турнір Ліги чемпіонів, невдахи зіграють на груповому етапі Ліги Європи УЄФА.

Нагадаємо, чемпіон України донецький "Шахтар" розпочне виступ в основній сітці Ліги чемпіонів.