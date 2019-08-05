22 футболісти київського “Динамо” вирушили на матч проти “Брюгге”

Футболісти київського клубу “Динамо” вирушили до Бельгії на перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 6 серпня проти “Брюгге”.

Вранці 5 серпня до Бельгії вирушили 22 футболісти київського “Динамо”. У Києві залишилися Денис Попов, Микола Шапаренко, Георгій Цітаїшвілі, Міккель Дуелунд. Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Проте із динамівцями вирушив новачок команди нападник Жерсон Родрігес, який вже включений до заявки клубу на кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Таким чином, до Бельгії вирушили:

воротарі - Георгій Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет;

захисники - Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Пиварич;

півзахисники - Сергій Сидорчук, Абдул Кадір, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Карлос де Пена;

нападники - Фран Соль, Артем Бесєдін, Жерсон Родрігес.

Вже сьогодні ввечері “біло-сині” проведуть тренування на полі стадіону “Ян Брейдел”, де 6 серпня відбудеться поєдинок із “Брюгге” (о 21.30).