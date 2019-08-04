Букмекери зробили прогноз на матч "Брюгге" - "Динамо" у Лізі чемпіонів УЄФА

Футболісти київського "Динамо" у вівторок, 6 серпня, проведуть перший матч третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому на виїзді зустрінуться з бельгійською командою "Брюгге".

На думку букмекерів, певну перевагу в Брюгге мають господарі 29-тисячної арени "Ян Брейдель", повідомляє Укрінформ.

Британська букмекерська контора William Hill приймає ставки на перемогу "Брюгге" з коефіцієнтом 1.95, на успіх "Динамо" - 3.90, а на нічию - 3.50.

Втім, найбільш ймовірним рахунок матчу букмекери називають 1:1 (коефіцієнт 5,80). Далі йдуть результати 1:0 (6.50), 2:0 (8.50) на користь "Брюгге", а також нічия 0:0 (8.50). На перемогу "Динамо" 1:0 діє коефіціент 9,50.

Букмекери австрійської контори Bwin приймають ставки на успіх "Брюгге" з коефіцієнтом 1,91, на нічию - 4,30, а на перемогу "Динамо" - 4,00.

Гра у відповідь пройде 13 серпня на НСК "Олімпійський" в Києві.

Переможець за сумою двох матчів вийде в раунд плей-офф Ліги чемпіонів. Команда, яка програє протистояння, продовжить виступ на груповому етапі Ліги Європи УЄФА.