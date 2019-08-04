Родрігес готуватиметься до матчу з «Брюгге» - Хацкевич

Головний тренер «Динамо» задоволений перемогою над ФК «Львів».

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич прокоментував впевнену перемогу команди над ФК «Львів» (3:0) в матчі другого туру УПЛ. Про це повідомляє Dynamomania.com.

«Гра була під контролем. У першому таймі ми створювали хороші моменти. Були прекрасні можливості забити у Буяльського і Бесєдіна. Виходили флангові передачі першим і другим темпом. Те, що ми і хотіли.

У другому таймі взяли м'яч під контроль і забили третій гол. В кінці матчу, може, ми почали перегравати із середнім і коротким пасом, але імпровізація, як то кажуть, не заборонена.

Потрібно було дати ігровий час Франу Солю і Циганкову. До того ж, потрібна ротація з прицілом на гру з «Брюгге». Тому дали відпочити Гармашу і Бойко. У Миколенка після гри з «Карпатами» серйозний удар, але ще є час на відновлення.

Жерсон Родрігес в Києві. Завтра він проведе з нами тренування, і будемо готуватися до виїзного матчу з «Брюгге». Спочатку подивимося на його стан. У нього був важкий переліт з Японії через часові пояси. А взагалі, там йшов чемпіонат, Родрігес в ігровому тонусі», - розповів Хацкевич.

У вівторок, 6 серпня, «Динамо» стартує в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Кияни на виїзді зіграють з бельгійським «Брюгге».