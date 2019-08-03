"Динамо" забило три м'ячі "Львову" у чемпіонаті УПЛ

Футболісти київського "Динамо" здобули другу перемогу у чемпіонаті України серед клубів УПЛ сезону-2019/2020. Цього разу над "Львовом".

Зустріч 2-го туру на "Арені Львів" завершилася на користь столичної команди з рахунком 3:0, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили Віталій Буяльський (45+1 хвилина та 45+5, з пенальті), а також Карлос Де Пена (52), повідомляє Укрінформ.

У паралельному поєдинку чернігівська "Десна" обіграла вдома полтавську "Ворсклу" - 2:0. Ворота вразили Владислав Калитвинцев (19) та Олександр Філіппов (79).

У стартовій сьогоднішній грі "Маріуполь" здолав "Олександрію" - 2:1. Голами у складі маріупольців на стадіоні імені Володимира Бойка відзначилися Руслан Фомін (78-ма хвилина, з пенальті) та Владислав Вакула (83); у гостей - Артем Сітало (90+5).

Завершиться 2-й тур у неділю, 4 серпня. Донецький "Олімпік" на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського зіграє з "Колосом" з Ковалівки (початок о 17.00, транслює телеканал "Футбол 1"), луганська "Зоря" на "Славутич-Арені" у Запоріжжі зійдеться з ФК "Дніпро-1" (19.30, Уніан), а чемпіону країни донецькому "Шахтарю" на ОСК "Металіст" в Харкові протистоятимуть львівські "Карпати" (19.30, "Футбол 1").

Становище команд: "Динамо" - 6 очок (після 2-х матчів), "Шахтар" - 3 (1), "Дніпро-1" - 3 (1), "Колос" 3 (1), "Львів" - 3 (2), "Зоря" - 3 (1), "Десна" - 3 (2), "Маріуполь" - 3(2), "Карпати"- 0 (1), "Олімпік" - 0 (1), "Олександрія" - 0 (2), "Ворскла" - 0 (2).

На фото: Віталій Буяльський.