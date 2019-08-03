Новачок ФК "Динамо" Жерсон Родрігес: Нові виклики мене дуже мотивують

Новоспечений футбольний форвард київського "Динамо" люксембуржець Жерсон Родрігес поділився враженнями від переходу до української команди.

У бліц-інтерв'ю клубній прес-службі гравець, зокрема, зазначив, що зможе адаптуватися до динамівського футболу.

"Динамо" - великий клуб, який я знаю з дитинства, - сказав футболіст. - Нині я тут, це виклик, а нові виклики мене мотивують. У мене найпозитивніші емоції. Коли запросили до "Динамо", я все зважив, поспілкувався з менеджером. Серце підказало, що це правильний крок. Чи зможу адаптуватися до українського футболу? Звичайно, я в цьому упевнений. Я по натурі лідер. Знаю, що тут прекрасний колектив та команда. Якщо працюватиму, результат прийде. Вважаю, що мені найкомфортніше грати лівим вінгером, але я футболіст, який працює на команду і відштовхується від її інтересів. Можу грати у центрі, на правому фланзі. Там, де я потрібен команді, там і віддаватиму усього себе "Динамо" для досягнення результатів".

Як інформувало агентство, Жерсон Родрігес уклав з киянами п'ятирічний контракт.