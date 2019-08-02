«Динамо» підписало нападника збірної Люксембургу

Жерсон Родрігес уклав п’ятирічний контракт з киянами.

«Динамо» підписало нападника японського клубу «Джубіло Івата» та збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса. Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Кияни уклали з форвардом п’ятирічний контракт.

«Динамо» має намір заявити Родрігеса на найближчі матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Брюгге».

У складі «Джубіло Івати» в нинішньому сезоні 24-річний Жерсон Родрігес зіграв 18 матчів, забивши 7 м'ячів. Також в активі нападника 18 поєдинків за збірну Люксембургу і 2 голи.

Форвард збірної Люксембургу став вже третім новачком «Динамо» після півзахисників Абдула Кадірі і Олександра Караваєва.

Нагадаємо, «Динамо» на виїзді перемогло «Карпати» 2:0 в першому турі Прем'єр-ліги.