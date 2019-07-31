«Динамо» підписує нападника збірної Люксембургу – ЗМІ

За Жерсона Родрігеса кияни заплатять 2 млн євро.

«Динамо» зробило пропозицію японському клубу «Джубіло Івата» в розмірі 2 мільйонів євро за перехід нападника Жерсона Родрігеса. Про це повідомляє Tageblatt.lu.

Кияни пропонують форварду трирічний контракт. Спочатку Родрігес не хотів залишати «Джубіло Івату», адже тільки в січні переїхав до Японії з молдовського «Шерифа». Нападаючий відхилив першу пропозицію «Динамо», але тепер згоден на перехід. У найближчі дні трансфер затвердять.

«Динамо» має намір до кінця тижня підписати Родрігеса, щоб встигнути заявити його на найближчі матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Брюгге».

У складі «Джубіло Івати» в нинішньому сезоні 24-річний Жерсон Родрігес зіграв 18 матчів, забивши 7 м'ячів. Також в активі нападника 18 поєдинків за збірну Люксембургу і 2 голи.

Форвард збірної Люксембургу може стати вже третім новачком «Динамо» після півзахисників Абдула Кадірі і Олександра Караваєва.

Сьогодні «Динамо» на виїзді зіграє з «Карпатами» в першому турі Прем'єр-ліги. Початок поєдинку о 19:30.