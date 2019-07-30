Двоє футболістів "Динамо" увійшли до ТОП-50 молодих талантів

Гравці київського "Динамо" захисник Денис Попов та хавбек Георгій Цітаїшвілі увійшли до ТОП-50 молодих талантів, які можуть виблискувати на футбольних полях уже найближчим часом.

Список опублікував на своєму сайті Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Попов і Цітаїшвілі нинішнього року здобули "золото" чемпіонату світу у складі збірної України U20, а минулої неділі уперше в кар'єрі стали володарями Суперкубка України.

Читайте також: Де дивитися матчі стартового туру чемпіонату України з футболу

До списку також увійшли Амаду Айдара з Малі, Юнус Айгюн з Туреччини, Бенуа Бадьяшіль із Франції, португалець Ромаріу Баро, англієць Раян Брюстер, австрієць Кевін Дансо, румун Деніс Дрегуш та інші.