Де дивитися матчі стартового туру чемпіонату України з футболу

У неділю, 28 липня, стартує новий чемпионат України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги.

Відкриває перший тур гра у Полтаві між "Ворсклою" луганськогю "Зорею". Поєдинок, який розпочнеться о 14.00, транслює телеканал "Футбол 1", повідомляє Укрінформ.

У вівторок, 30 липня, пройдуть два матчі. Чернігівська "Десна" приймає "Львів" (19.00, "Уніан"), а ковалівський "Колос" на столичній "Оболонь-Арені" зустрінеться з "Маріуполем" (19.00. "Футбол-1").

Завершиться стартовий тур у середу, 31 липня. "Дніпро-1" зіграє з донецьким "Олімпіком" (19.00. "Уніан"), "Олександрія" - з донецьким "Шахтарем" (19.00, "Футбол 2"), а львівські "Карпати" - з київським "Динамо" (19.30. "Футбол 1").