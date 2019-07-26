Букмекери дали прогноз на матч Суперкубка України "Динамо" - "Шахтар"

У суботу, 28 липня, в Одесі відбудеться матч за Суперкубок України між футболістами київського "Динамо" та донецького "Шахтаря".

На думку букмекерів, фаворитом у цьому протистоянні є чемпіон і володар Кубка країни минулого сезону "Шахтар", повідомляє Укрінформ.

Так, букмекерська контора bwin приймає ставки на успіх "Шахтаря" з коефіцієнтом 1,95, нічия оцінюється в 3,40, перемога "Динамо" - в 3,40.

Ця гра символізує початок нового сезону в нашій країні. Українська футбольна "класика" за участю "Шахтаря" та "Динамо" - завжди цікава боротьба й заплутана інтрига. Крім того, в таких матчах регулярно трапляються несподіванки, оскільки неможливо визначити, в якому стані підходять команди до першої гри.

У Суперкубку в опонентів приблизна рівність. "Шахтар" і "Динамо" удванадцяте розіграють трофей між собою ("Динамо" перемагало 6 разів, "Шахтар" - 5). А ось за кількістю суперкубкових трофеїв в цілому лідирують "гірники" - 8 звитяг, у динамівців - 7. Щоправда, минулого року виграли саме кияни. Вирішальний м'яч на 18-й хвилині відправив у ворота Андрія П'ятова хавбек Віталій Буяльський.

Головним арбітром поєдинку буде 39-річний Віталій Романов із Дніпра. Асистенти арбітра - Олександр Войтюк (Запоріжжя) та Володимир Володін (Херсон), четвертий рефері - Анатолій Абдула (Харків), резервний асистент арбітра - Семен Шлончак (Черкаси), спостерігач арбітражу - Віталій Годулян (Одеса).

На матчі тестуватиметься система відеодопомоги арбітрам (VAR). Суддею в цій якості призначено Євгена Арановського (Київ), асистентом - Андрія Скрипку (Кропивницький), спостерігачем арбітражу - Віктора Дердо (Чорноморськ, Одеська область).

Призовий фонд поєдинку становить 2 млн грн.

Зустріч пройде на 34-тисячному одеському стадіоні "Чорноморець", початок - о 21.00.