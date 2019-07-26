Телеканали «Футбол 1/2» отримали права на трансляцію всіх матчів УПЛ

Наразі невідомо, як відреагують на це клуби, які співпрацюють з каналами медіахолдингу «2+2».

Телеканали «Футбол 1/2» досягли угоди з українською Прем'єр-лігою та отримали ексклюзивні права на трансляцію всіх матчів УПЛ протягом наступних трьох сезонів. Про це повідомляє footballua.tv.

Таким чином, дані телеканали отримали статус офіційного телетранслятора матчів чемпіонату України.

Раніше повідомлялося, що УПЛ готується до судових розбірок з клубами, які висловилися проти введення єдиного пулу. Серед цих клубів «Динамо», «Зоря», «Дніпро-1» і «Десна», які домовилися про трансляцію своїх домашніх матчів на каналах медіахолдингу «1+1».

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Реакція цих клубів на введення єдиного ТВ-пулу поки невідома.

Новий чемпіонат УПЛ розпочнеться 28 липня – «Ворскла» вдома прийматиме «Зорю». В цей же день в Одесі розіграють Суперкубок України – «Шахтар» зіграє проти «Динамо».