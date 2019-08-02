Стали відомі всі пари третього етапу кваліфікації Ліги Європи УЄФА

Стали відомі всі пари третього етапу кваліфікації Ліги Європи УЄФА

Укрінформ
У футбольній Лізі Європи визначилися всі претенденти на вихід до заключної стадії відбору - раунд плей-офф.

Як повідомляв Укрінформ, на третьому етапі кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" двічі зіграє з болгарським ЦСКА із Софії, а "Маріуполь" зійдеться з голландським клубом АЗ.

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Пари третього відбірного раунду Ліги Європи УЄФА.

Шлях чемпіонів:

"Сутьєска" (Чорногорія) - "Лінфілд" (Північна Ірландія)

"Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Судува" (Литва)

"Арарат-Вірменія" (Вірменія) - "Сабуртало" (Грузія)

"Рига" (Латвія) - ХІК (Фінляндія)

"Лудогорець" (Болгарія) - "ТНС" (Уельс)

"Сараєво" (Боснія і Герцеговина) - БАТЕ (Білорусь)

"Дюделанж" (Люксембург) - "Нимме" (Естонія)

"Астана" (Казахстан) - "Валлетта" (Мальта)

"Шериф" (Молдова) - АІК (Швеція)

"Слован" (Словаччина) - "Дандолк" (Ірландія).

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Основний шлях:

"Норчепінг" (Швеція) - "Хапоель" (Бєер-Шева, Ізраїль)

"Торіно" (Італія) - "Шахтар" (Солігорськ, Білорусь)

"Антверпен" (Бельгія) - "Вікторія" (Чехія)

"Аустрія" (Австрія) - "Аполлон" (Кіпр)

"Фейеноорд" (Голландія) - "Динамо" (Тбілісі, Грузія)

"Брондбю" (Данія) - "Брага" (Португалія)

"Мольде" (Норвегія) - "Аріс" (Греція)

"Локомотив" (Пловдив, Болгарія) - "Страсбург" (Франція)

"Тун" (Швейцарія) - "Спартак" (Росія)

"Стяуа" (Румунія) - "Млада-Болеслав" (Чехія)

"Пюнік" (Вірменія) - "Вулверхемптон" (Англія)

"Мідтьюлланд" (Данія) - "Рейнджерс" (Шотландія)

"Маріуполь" (Україна) - АЗ (Голландія)

АЕК Ларнака (Кипр) - "Гент" (Бельгія)

"Легія" (Польща) - "Атромітос" (Греція)

"Гаугесун" (Норвегія) - ПСВ (Голландія)

"Рієка" (Хорватія) - "Абердін" (Шотландія)

"Вентспілс" (Латвія) - "Гімарайнш" (Португалія)

"Вадуц" (Ліхтенштейн) - "Айнтрахт" (Німеччина)

"Партизан" (Сербія) - "Малатьяспор" (Туреччина)

"Мальме" (Швеція) - "Зрінськи" (Боснія і Герцеговина)

ЦСКА (Софія, Болгарія) - "Зоря" (Луганськ, Україна)

"Нефтчі" (Азербайджан) - "Бней-Ієгуда" (Ізраїль)

"Люцерн" (Швейцарія) - "Еспаньол" (Іспанія)

"Спарта" (Чехія) - "Трабзонспор" (Туреччина)

"Університатя" (Крайова, Румунія) - АЕК (Греція).

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Переможці третього кваліфікаційного етапу (поєдинки пройдуть 6-8 та 13-15 серпня) вийдуть у раунд плей-оф Ліги Європи УЄФА.

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