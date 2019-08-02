Стали відомі всі пари третього етапу кваліфікації Ліги Європи УЄФА
Як повідомляв Укрінформ, на третьому етапі кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" двічі зіграє з болгарським ЦСКА із Софії, а "Маріуполь" зійдеться з голландським клубом АЗ.
Пари третього відбірного раунду Ліги Європи УЄФА.
Шлях чемпіонів:
"Сутьєска" (Чорногорія) - "Лінфілд" (Північна Ірландія)
"Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Судува" (Литва)
"Арарат-Вірменія" (Вірменія) - "Сабуртало" (Грузія)
"Рига" (Латвія) - ХІК (Фінляндія)
"Лудогорець" (Болгарія) - "ТНС" (Уельс)
"Сараєво" (Боснія і Герцеговина) - БАТЕ (Білорусь)
"Дюделанж" (Люксембург) - "Нимме" (Естонія)
"Астана" (Казахстан) - "Валлетта" (Мальта)
"Шериф" (Молдова) - АІК (Швеція)
"Слован" (Словаччина) - "Дандолк" (Ірландія).
Основний шлях:
"Норчепінг" (Швеція) - "Хапоель" (Бєер-Шева, Ізраїль)
"Торіно" (Італія) - "Шахтар" (Солігорськ, Білорусь)
"Антверпен" (Бельгія) - "Вікторія" (Чехія)
"Аустрія" (Австрія) - "Аполлон" (Кіпр)
"Фейеноорд" (Голландія) - "Динамо" (Тбілісі, Грузія)
"Брондбю" (Данія) - "Брага" (Португалія)
"Мольде" (Норвегія) - "Аріс" (Греція)
"Локомотив" (Пловдив, Болгарія) - "Страсбург" (Франція)
"Тун" (Швейцарія) - "Спартак" (Росія)
"Стяуа" (Румунія) - "Млада-Болеслав" (Чехія)
"Пюнік" (Вірменія) - "Вулверхемптон" (Англія)
"Мідтьюлланд" (Данія) - "Рейнджерс" (Шотландія)
"Маріуполь" (Україна) - АЗ (Голландія)
АЕК Ларнака (Кипр) - "Гент" (Бельгія)
"Легія" (Польща) - "Атромітос" (Греція)
"Гаугесун" (Норвегія) - ПСВ (Голландія)
"Рієка" (Хорватія) - "Абердін" (Шотландія)
"Вентспілс" (Латвія) - "Гімарайнш" (Португалія)
"Вадуц" (Ліхтенштейн) - "Айнтрахт" (Німеччина)
"Партизан" (Сербія) - "Малатьяспор" (Туреччина)
"Мальме" (Швеція) - "Зрінськи" (Боснія і Герцеговина)
ЦСКА (Софія, Болгарія) - "Зоря" (Луганськ, Україна)
"Нефтчі" (Азербайджан) - "Бней-Ієгуда" (Ізраїль)
"Люцерн" (Швейцарія) - "Еспаньол" (Іспанія)
"Спарта" (Чехія) - "Трабзонспор" (Туреччина)
"Університатя" (Крайова, Румунія) - АЕК (Греція).
Переможці третього кваліфікаційного етапу (поєдинки пройдуть 6-8 та 13-15 серпня) вийдуть у раунд плей-оф Ліги Європи УЄФА.