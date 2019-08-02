Стали відомі всі пари третього етапу кваліфікації Ліги Європи УЄФА

У футбольній Лізі Європи визначилися всі претенденти на вихід до заключної стадії відбору - раунд плей-офф.

Як повідомляв Укрінформ, на третьому етапі кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" двічі зіграє з болгарським ЦСКА із Софії, а "Маріуполь" зійдеться з голландським клубом АЗ. Читайте також: "Зоря" вийшла до третього відбіркового раунду футбольної Ліги Європи Пари третього відбірного раунду Ліги Європи УЄФА. Шлях чемпіонів: "Сутьєска" (Чорногорія) - "Лінфілд" (Північна Ірландія) "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Судува" (Литва) "Арарат-Вірменія" (Вірменія) - "Сабуртало" (Грузія) "Рига" (Латвія) - ХІК (Фінляндія) "Лудогорець" (Болгарія) - "ТНС" (Уельс) "Сараєво" (Боснія і Герцеговина) - БАТЕ (Білорусь) "Дюделанж" (Люксембург) - "Нимме" (Естонія) "Астана" (Казахстан) - "Валлетта" (Мальта) "Шериф" (Молдова) - АІК (Швеція) "Слован" (Словаччина) - "Дандолк" (Ірландія). Читайте також: "Маріуполь" у Лізі Європи зіграє з голландським АЗ Основний шлях: "Норчепінг" (Швеція) - "Хапоель" (Бєер-Шева, Ізраїль) "Торіно" (Італія) - "Шахтар" (Солігорськ, Білорусь) "Антверпен" (Бельгія) - "Вікторія" (Чехія) "Аустрія" (Австрія) - "Аполлон" (Кіпр) "Фейеноорд" (Голландія) - "Динамо" (Тбілісі, Грузія) "Брондбю" (Данія) - "Брага" (Португалія) "Мольде" (Норвегія) - "Аріс" (Греція) "Локомотив" (Пловдив, Болгарія) - "Страсбург" (Франція) "Тун" (Швейцарія) - "Спартак" (Росія) "Стяуа" (Румунія) - "Млада-Болеслав" (Чехія) "Пюнік" (Вірменія) - "Вулверхемптон" (Англія) "Мідтьюлланд" (Данія) - "Рейнджерс" (Шотландія) "Маріуполь" (Україна) - АЗ (Голландія) АЕК Ларнака (Кипр) - "Гент" (Бельгія) "Легія" (Польща) - "Атромітос" (Греція) "Гаугесун" (Норвегія) - ПСВ (Голландія) "Рієка" (Хорватія) - "Абердін" (Шотландія) "Вентспілс" (Латвія) - "Гімарайнш" (Португалія) "Вадуц" (Ліхтенштейн) - "Айнтрахт" (Німеччина) "Партизан" (Сербія) - "Малатьяспор" (Туреччина) "Мальме" (Швеція) - "Зрінськи" (Боснія і Герцеговина) ЦСКА (Софія, Болгарія) - "Зоря" (Луганськ, Україна) "Нефтчі" (Азербайджан) - "Бней-Ієгуда" (Ізраїль) "Люцерн" (Швейцарія) - "Еспаньол" (Іспанія) "Спарта" (Чехія) - "Трабзонспор" (Туреччина) "Університатя" (Крайова, Румунія) - АЕК (Греція). Читайте також: Ліга Європи УЄФА: результати матчів другого раунду відбору Переможці третього кваліфікаційного етапу (поєдинки пройдуть 6-8 та 13-15 серпня) вийдуть у раунд плей-оф Ліги Європи УЄФА.