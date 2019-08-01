"Маріуполь" у Лізі Європи зіграє з голландським АЗ

Футболісти "Маріуполя" зустрінуться з голландським клубом АЗ у третьому відбірковому раунді Ліги Європи УЄФА.

Перший суперник "Маріуполя" в євросезоні визначився у протистоянні володаря Кубка Швеції "Геккена" та четвертої команди Вищого дивізіону Голландії АЗ, повідомляє Укрінформ.

В Алмаарі АЗ і "Геккен" розійшлися миром - 0:0, матч у відповідь в Гетеборзі завершився виїзною перемогою голландської команди - 3:0.

"Маріуполь" перший поєдинок проти АЗ проведе 8 серпня вдома, повторний 15 серпня - на виїзді.

Переможець третього кваліфікаційного етапу вийде у раунд плей-оф Ліги Європи УЄФА.