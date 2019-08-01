"Зоря" вийшла до третього відбіркового раунду футбольної Ліги Європи

Футболісти луганської "Зорі" подолали другий кваліфікаційний етап Ліги Європи УЄФА.

Поєдинок у відповідь між "Зорею" та чорногорською командою "Будучность" у Запоріжжі завершився з рахунком 1:0 на користь підопічних Віктора Скрипника, повідомляє Укрінформ.

Автором голу на "Славутич-Арені" став Артем Громов, який відзначився на 32-й хвилині.

"Будучность" наприкінці першого тайму залишилася у меншості - на 33-й хвилині за грубу гру червону картку отримав Нікола Джурич (друге попередження), а за хвилину за неспортивну поведінку ірландський арбітр Ніл Дойл вилучив з поля Драшко Божовича.

У першому матчі в Подгориці "Зоря" також обіграла "Будучность" (3:1).

Наступний суперник "Зорі" визначиться у протистоянні "Осієк" (Хорватія) - ЦСКА (Болгарія). У домашньому поєдинку в Софії ЦСКА здобув мінімальну перемогу (1:0).

Матчі третього відбіркового раунду Ліги Європи "Зоря" проведе 8 та 15 серпня. Першу зустріч луганчани зіграють на виїзді.