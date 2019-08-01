Яремчук знову забив за «Гент» в Лізі Європи

Український нападник допоміг своєму клубу пройти далі.

Нападаючий «Гента» Роман Яремчук забив у матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти румунського «Вііторула» (1:2). Про це повідомляє Укрінформ.

Українець вийшов у старті і відзначився на 38-й хвилині гри. На 88-й хвилині йому замінив Сілла. Матч завершився поразкою «Гента» 1:2, але завдяки перемозі в першій грі 6:3, до наступного кола турніру вийшов бельгійський клуб.

Також в основному складі «Гента» в цьому матчі вийшов український захисник Ігор Пластун. Ще один українець, півзахисник Роман Безус, вийшов на заміну на 59-й хвилині.

Нагадаємо, що тиждень тому «Гент» обіграв «Вііторул» вдома 6:3, а Яремчук оформив дубль і віддав 2 гольові передачі.