Футбольний форвард Роман Яремчук: Мрію виграти Лігу чемпіонов або чемпіонат світу

Нападник бельгійського "Гента" та національної збірної України Роман Яремчук прагне у своїй футбольній кар'єрі стати переможцем престижних змагань.

Про це гравець розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Української асоціації футболу, відповідаючи на запитання уболівальників.

"Мрію виграти великий футбольний турнір - Лігу чемпіонів або чемпіонат світу. Причому, у пріоритеті чемпіонат світу. Мені цікавіше грати у збірній, ніж у клубі. В національній команді зібрані більш кваліфіковані футболісти, У нас у збірній зірок з "понтами" немає. Ось Зінченко - чемпіон Англії, але з ним можна спокійно поспілкуватися на будь-яку тему. У збірній простий хороший колектив... У Бельгії класний чемпіонат, є молоді гравці, багато вболівальників ходить на ігри", - розповів форвард.

Нагадаємо, 23-річний уродженець Львова Яремчук перейшов до "Гента" 2017 року з київського "Динамо". За бельгійський клуб зіграв 69 матчів і забив 17 м'ячів. У складі національної збірної України провів 8 поєдинків (2 голи).