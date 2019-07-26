Роман Яремчук двічі забив за "Гент" у Лізі Європи

В активі українського нападника два голи і дві результативні передачі.

У першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи бельгійський «Гент» на своєму полі впевнено обіграв румунський «Вііторул» 6:3. Форвард «Гента» Роман Яремчук відзначився двома голами і двома результативними передачами. Про це повідомляє Укрінформ.

Українці Роман Яремчук та Ігор Пластун зіграли у складі «Гента» повний матч проти «Вііторула».

Яремчук став справжнім героєм зустрічі, записавши в свій актив гольовий дубль і дві результативні передачі. Роман асистував партнерам в епізодах з першим і третім голом, і двічі відзначився сам. На 42-й хвилині Яремчук реалізував пенальті, а на 51-й хвилині забив, скориставшись передачею Давида Джонатана.

«Гент» обіграв «Вііторул» 6:3. Матч-відповідь – 1 серпня в Румунії. В стартовому турі чемпіонату Бельгії «Гент» 28 липня зіграє проти «Шарлеруа».