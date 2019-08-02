Ліга Європи УЄФА: результати матчів другого раунду відбору

У Лізі Європи УЄФА-2018/19 завершилися поєдинки другого кваліфікаційного раунду.

Як повідомляв Укрінформ, футболісти луганської "Зорі" двічі обіграли чорногорську команду "Будучность" (3:1 в гостях, 1:0 вдома) і у третьому раунді відбору зустрінуться з болгарським ЦСКА. "Маріуполь" стартуватиме у єврокубках двома протистояннями з голландським клубом АЗ.

Результати матчів другого відбіркового раунду Ліги Європи:

"Яблонець" (Чехія) - "Пюнік" (Вірменія) - 0:0 (перша гра 1:2)

"Гзіра" (Мальта) - "Вентспілс" (Латвія) - 2:2 (0:4)

"Динамо" (Тбілісі, Грузія) - "Габала" (Азербайджан) - 3:0 (2:0)

"Левскі" (Болгарія) - АЕК (Ларнака, Кіпр) - 0:4 (0:3)

"Шериф" (Молдова) - "Партизані" (Албанія) - 1:1 (1:0)

"Зріньскі" (Боснія і Герцеговина) - "Утрехт" (Голландія) - 2:1 - після додаткового часу (1:1)

"Абердін" (Шотландія) - "Чіхура" (Грузія) - 5:0 (1:1)

"Універсітатя" (Крайова, Румунія) - "Гонвед" (Угорщина) - 0:0, по пенальті - 3:1 (0:0)

"Стяуа" (Румунія) - "Алашкерт" (Вірменія) - 2:3 (3:0)

"Нефтчі" (Азербайджан) - "Арсенал" (Росія) - 3:0 (1:0)

"Олімпія Любляна" (Словенія) - "Єні Малатьяспор" (Туреччина) - 0:1 (2:2)

"Брондбю" (Данія) - "Легія" (Гданськ, Польща) - 4:1 - після додаткового часу (1:2)

"Ордабаси" (Казахстан) - "Млада-Болеслав" (Чехія) - 2:3 (1:1)

"Чукаричкі" (Сербія) - "Мольде" (Норвегія) - 1:3 (0:0)

"Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) - "Флора" (Естонія) - 2:1 (2:1)

"Штурм" (Австрія) - "Хаугесунн" (Норвегія) - 2:1 (0:2)

"Есб'єрг" (Данія) - "Шахтар" (Солігорськ, Білорусь) - 0:0 (0:2)

"Партизан" (Сербія) - "Конна Квей" (Вельс) - 3:0 (1:0)

"Спартак" (Трнава, Словаччина) - "Локомотив" (Пловдив, Болгарія) - 3:1 (0:2)

"Кайрат" (Казахстан) - "Хапоель" (Беер-Шева, Ізраїль) - 1:1 (0:2)

"Осієк" (Хорватія) - ЦСКА (Болгарія) - (0:1) -

"Вадуц" (Ліхтенштейн) - МОЛ (Угорщина) - 2:0 - після додаткового часу (0:1)

ФК "Лієпая" (Латвія) - "Норчепінг" (Швеція) - 0:4 (0:3)

ФК "Рига" (Латвія) - "П'яст" (Польща) - 2:1 (2:3)

"Клаксвік" (Фарерські острови) - "Люцерн (Швейцарія) - 0:1 (0:1)

"Геккен" (Швеція) - АЗ (Голландія) - 0:3 (0:0)

АЕЛ (Лімасол, Кіпр) - "Аріс" (Греція) - 0:1 (0:0)

ФК "Вііторул" (Румунія) - "Гент" (Бельгія) - 2:1 (3:6)

"Атромітос" (Греція) - "Дунайська Стреда" (Словаччина) - 3:2 (2:1)

"Гімарайнш" (Португалія) - "Женесс Еш" (Люксембург) - 4:0 (1:0)

"Зоря" (Україна) - "Будучность" (Чорногорія) - 1:0 (3:1)

"Крузейдерс (Північна Ірландія) - "Вулвергемптон" (Англія) - 1:4 (0:2)

"Мальме" (Швеція) - "Домжале" (Словенія) - 3:2 (2:2)

"Нідеркорн" (Люксембург) - "Рейнджерс" (Шотландія) - 0:0 (0:2)

"Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) - "Страсбург" (Франція) - 2:1 (1:3)

"Лудогорець" (Болгарія) - "Валюр" (Исландія) - 4:0 (1:1)

"Стьярнан" (Ісландія) - "Еспаньйол" (Іспанія) - 1:3 (0:4)

КуПС (Фінляндія) - "Легія" (Польща) - 0:0 (0:1)

"Дебрецен" (Угорщина) - "Торіно" (Італія) - 1:4 (0:3)

"Аполлон" (Кіпр) - "Шемрок Роверс" (Ірландія) - 3:1 - після додаткового часу (1:2)

"Феронікелі" (Косово) - "Слован" (Словаччина) - 0:2 (1:2)

"Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) - "Арарат" (Вірменія) - 1:2 (0:2)

"Лінфільд" (Північна Ірландія) - Торсхавн" (Фарерські острови) - 1:0 (2:2)

"Дюделанж" (Люксембург) - "Шкендія" (Північна Македонія) - 1:1 (2:1)

ФК "Санта-Колома" (Андорра) - "Астана" (Казахстан) - 0:0

"Судува" (Литва) - "Тре Пенне" (Сан-Марино) - 5:0 (5:0).

Переможці третього кваліфікаційного етапу (поєдинки пройдуть 6-8 та 13-15 серпня) вийдуть у раунд плей-оф Ліги Європи УЄФА.