Марченко програв матч парної сітки на тенісному челленджері АТР в Іспанії

Український тенісист Ілля Марченко разом з іспанцем Карлосом Гомесом Еррерою не зміг у середу вийти до 2-го раунду змагань пар турніру ATP Challenger Tour в іспанському місті Сеговія із призовим фондом 69 тис 280 євро.

У двох сетах українсько-іспанський дует поступився першому сіяному голландському тандему Сандер Арендс/Давід Пел - 5:7, 4:6, повідомляє Укрінформ.

Натомість, як інформувало агентство, Марченко успішно виступає у Сеговіїї в одиночному розряді. У другому раунді уродженець Кам'янського обіграв голландця Скотта Грікспора, який був посіяний під 12-м номером - 7:6 (7:2), 6:4, і тепер зустрінеться з Ніколою Куном (Іспанія, 5-й номер посіву) .

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2016 року Марченко зміг дійти у Сеговії до фіналу. Нинішні змагання триватимуть по 4 серпня.