Ястремська вирушила на північноамериканську серію тенісних турнірів

Українська тенісистка Даяна Ястремська наступного тижня розпочне виступи на змаганнях у Північній Америці

Ястремська, яка є другою "ракеткою" України і посыдає 34-у сходинку у рейтингу WTA, перед US Open планує зіграти на трьох турнірах - у Торонто (Канада), а також Цинциннаті та Бронксі (США), повідомляє BTU.

Турнір Premier 5 у Торонто пройде 5-11 серпня, Premier 5 у Цинциннаті - 12-18 серпня, International у Бронксі - 18-25 серпня.

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Нагадаємо, на Вімблдоні-2019 19-річна одеситка дебютувала у четвертому колі турнірів Grand Slam.