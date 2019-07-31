Цуренко зустрінеться з Діяс у 2 раунді турніру WTA у Вашингтоні

Українська тенісистка Леся Цуренко отримала суперницю по матчу другого раунду турніру WTA International Citi Open у Вашингтоні (США) із призовим фондом 250 тис дол.

Опоненткою Цуренко (35-й номер WTA) стала 84-та "ракетка" світу Заріна Діяс з Казахстану, повідомляє Укрінформ.

Діяс у двох сетах (6:4, 6:2) перемогла 15-річну "сенсацію" Вімблдона-2019 - американку Корі Гофф (146). Поєдинок тривав 1 годину 19 хвилин.

Матч Цуренко - Діяс запланований на 1 серпня.

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Нагадаємо у першому колі турніру українська тенісистка упевнено переграла китаянку Ван Яфань (51) - 6:3, 6:2. Для перемоги Цуренко знадобилося трохи більше години ігрового часу.