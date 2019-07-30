Цуренко в очікуванні суперниці по 2 раунду турніру WTA у Вашингтоні

30 липня на турнірі WTA International Citi Open із призовим фондом 250 тис дол має визначитися суперниця українки Лесі Цуренко у другому колі змагань.

Опонентка українки (№35 WTA) стане відома після закінчення матчу між Заріною Діяс з Казахстану (84) та американкою Корі Гофф (146), повідомляє Укрынформ.

15-річна сенсація Вімблдона-2019 Гофф (змогла дійти до 4-го кола) через більш низький рейтинг, ніж Діяс, змушена була стартувати у Вашингтоні з кваліфікації, яку успішно пройшла. На Вімблдоні ж американка поступилася лише румунці Сімоні Халеп, майбутній переможниці турніру. На попередніх стадіях вона здолала знамениту співвітчизницю Вінус Вільямс, словачку Магдалену Рибарікову та словенку Полону Герцог.

Нагадаємо, у першому колі турніру у Вашингтоні, Цуренко досить легко переграла китаянку Ван Яфань (51) - 6:3, 6:2. Для перемоги українці знадобилося трохи більше години ігрового часу.