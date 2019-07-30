Стала відома перша суперниця Світоліної на турнірі WTA у Сан-Хосе

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна (№7 WTA) розпочинає хардовий тенісний сезон на турнірі WTA Premier Mubadala Silicon Valley Classic у Сан-Хосе (США).

Харків'янка посіяна на цих змаганнях під першим номером і вступить у боротьбу з другого раунду, а її першою суперницею буде Дарʼя Касаткіна (40), повідомляє Укрінформ.

Раніше Світоліна і Касаткіна зустрічалися чотири рази, і всі матчі виграла українка.

У першому раунді росіянка обіграла торішню чемпіонку змагань Міхаелу Бузарнеку з Румунії (58) - 6:2, 6:2.

Турнір завершиться 4 серпня. Його призовий фонд становить 876 тис 183 дол. Змаганнями в Сан-Хосе Еліна Світоліна почне шлях до останнього у сезоні турніру серії Grand Slam US Open.