Світоліна посіяна під першим номером на турнірі WTA в Сан-Хосе

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна розпочинає хардовий тенісний сезон на турнірі WTA Premier Mubadala Silicon Valley Classic в Сан-Хосе (США).

Харків'янка посіяна на турнірі під першим номером і вступить у боротьбу з другого раунду, повідомляє Укрінформ.

Перша суперниця українки визначиться в матчі між торішньою переможницею турніру румункою Міхаелою Бузарнеску та росіянкою Дар'єю Касаткіною.

Ще одна представниця нашої країни - Надія Кіченок стартує з кваліфікації. У першому раунді відбору опоненткою Надії стане Лян Еньшуо з Тайваню, яка посіяна під 6-м номером.