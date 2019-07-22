Світоліна, Ястремська та Цуренко зберегли позиції в рейтингу WTA

Українки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Леся Цуренко зберегли свої позиції в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) за станом на 22 липня.

Світоліна (4638 очок) посідає 7-е місце, Ястремська (1619) залишилася на 34-му рядку, Цуренко (1556) - на 36-му, Катерина Козлова опустилася з 66-го місця на 67-е, повідомляє Укрінформ. Катарина Завацька (473) вперше в кар'єрі піднялася на 132-у позицію світової класифікації. Читайте також: Стаховський з Гранольєрсом виграли тенісний турнір в Ньюпорті Рейтинг WTA продовжує очолювати австралійка Ешлі Барті (6605). Другою йде японка Наомі Осака (6257), третьою - чешка Кароліна Плішкова (6055).