Стаховський з Гранольєрсом виграли тенісний турнір в Ньюпорті

Українсько-іспанський дует Сергій Стаховський - Марсель Гранольєрс став переможцем турніру Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) - Hall of Fame Open - в Ньюпорті (США) з призовим фондом $652,245 тис.

У фіналі Стаховський і Гранольєрс здобули вольову перемогу над парою Марсело Аревало (Сальвадор) - Мігель Анхель Реєс-Варела (Мексика) - 6:7 (10:12), 6:4, 13:11, повідомляє Укрінформ.

У коллекції 33-річного Стаховського це 8-й титул ATP (4 одиночних і 4 парних).

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Hall of Fame Open в одиночному розряді виграв американець Джон Ізнер, який у вирішальному протистоянні взяв гору над Олександром Бубликом з Казахстану - 7:6 (7:2), 6:3.

Фото: Hall of Fame Tennis.