Українка Калініна зіграє в одиночному і парному розрядах турніру WTA в Юрмалі

22-річна уродженка Нової Каховки Ангеліна Калініна виступить на турнірі WTA Baltic Open - International в Юрмалі (Латвія) із призовим фондом 250 тис дол.

У першому колі українська тенісистка, що посідає 137-у позицію в рейтингу WTA, зустрінеться з третьою "ракеткою" турніру - чешкою ​​Катержіною Синяковою (№40), повідомляє BTU.

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У парній сітці Ангеліна зіграє разом з Варварою Флінк з Росії. Першими суперницями дуету стануть індонезійки Беатріс Гумулья та Джессі Ромпіс.

Змагання в Юрмалі пройдуть з 22-го по 28 липня.