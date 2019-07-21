Стаховський зіграє у фіналі тенісного турніру в Ньюпорті

Українець Сергій Стаховський та іспанець Марсель Гранольєрс вийшли у фінал парного розряду на турнірі Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) - Hall of Fame Open - в Ньюпорті (США) з призовим фондом $652,245 тис.

В 1/2 фіналу Стаховський і Гранольєрс здобули вольову перемогу над індійсько-новозеландським тандемом Леандер Паєс - Маркус Деніелл - 3:6, 7:6 (10:8), 11:9, повідомляє Укрінформ. Поєдинок тривав 1 годину 40 хвилин. Читайте також: Завацька зіграє з бразилійкою на старті кваліфікації турніру WTA у Палермо У вирішальному протистоянні Hall of Fame Open Стаховський і Гранольєрс зустрінуться з дуетом Марсело Аревало (Сальвадор) - Мігель Анхель Реєс-Варела (Мексика), який в свою чергу обіграв японсько-австралійську пару Бен Маклахлан - Джон Патрік Сміт - 7:5, 4:6, 10:4.