Завацька зіграє з бразилійкою на старті кваліфікації турніру WTA у Палермо

Завацька зіграє з бразилійкою на старті кваліфікації турніру WTA у Палермо

Укрінформ
Уродженка Луцька Катаріна Завацька спробує пробитися до основної сітки турніру WTA International у Палермо (Італія) із призовим фондом 250 тис дол.

У першому матчі кваліфікації 19-річна українка зустрінеться з представницею Бразилії Габріелою Се, щяка посідає 298-у позицію у світовій класифікації, повідомляє Укрінформ.

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Нагадаємо, що Завацька нинішнього тижня поліпшила своє персональне досягнення, піднявшись на 133-й рядок рейтингу WTA.

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