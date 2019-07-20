Завацька зіграє з бразилійкою на старті кваліфікації турніру WTA у Палермо
Укрінформ
Уродженка Луцька Катаріна Завацька спробує пробитися до основної сітки турніру WTA International у Палермо (Італія) із призовим фондом 250 тис дол.
У першому матчі кваліфікації 19-річна українка зустрінеться з представницею Бразилії Габріелою Се, щяка посідає 298-у позицію у світовій класифікації, повідомляє Укрінформ.
Нагадаємо, що Завацька нинішнього тижня поліпшила своє персональне досягнення, піднявшись на 133-й рядок рейтингу WTA.