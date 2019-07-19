Україна зіграє тенісний матч Кубка Девіса проти Угорщини в Будапешті

Стало відоме місце проведення поєдинку Першої групи Євро-Африканської Зони Кубка Девіса, в якому зустрінуться тенісисти України та Угорщини.

Матч пройде 14-15 вересня в спортивному комплексі Sport11 столиці Угорщини Будапешта, повідомляє Тенісний портал України.

В якості покриття угорці вибрали грунт (на відкритому повітрі),

Команда-переможниця зустрічі потрапить до кваліфікації Кубка Девіса-2020, а та, що програла, продовжить виступати в зональних змаганнях Першої групи.

Початок матчів у п'ятницю та суботу - об 11.00 за місцевим часом (о 12.00 - за київським).

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Раніше команди грали між собою двічі (1997 рік - в Угорщині, 2005-й - в Україні). Обидва рази із загальним рахунком 3:2 перемагала збірна України.

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