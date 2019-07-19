Турнір серії Grand Slam US Open збільшив призовий фонд до рекордного

Організатори Відкритого чемпіонату США (US Open) оголосили про чергове підвищення призового фонду змагань.

Загальна сума призових складе 57 млн ​​дол, повідомляє Тенісний портал України.

"Переможці турніру в одиночному чоловічому та жіночому розрядах отримають по 3,85 млн дол. Тенісисти, які програли на старті змагань в основній сітці, зароблять по 58 000 тис дол, а ті, що поступилися у першому колі кваліфікації - по 11 тис дол", - відзначається у повідомленні.

Що стосується змагань в парному розряді, то переможці отримають 740 тис дол на двох.

Таким чином, призові за перемогу на US Open 2019 року стануть найбільшими серед усіх турнірів Grand Slam.

Нагадаємо, US Open-2019 пройде з 26 серпня по 8 вересня у Нью-Йорку. Кваліфікація стартує 19 серпня.