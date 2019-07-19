Турнір серії Grand Slam US Open збільшив призовий фонд до рекордного
Укрінформ
Організатори Відкритого чемпіонату США (US Open) оголосили про чергове підвищення призового фонду змагань.
Загальна сума призових складе 57 млн дол, повідомляє Тенісний портал України.
"Переможці турніру в одиночному чоловічому та жіночому розрядах отримають по 3,85 млн дол. Тенісисти, які програли на старті змагань в основній сітці, зароблять по 58 000 тис дол, а ті, що поступилися у першому колі кваліфікації - по 11 тис дол", - відзначається у повідомленні.
Що стосується змагань в парному розряді, то переможці отримають 740 тис дол на двох.
Таким чином, призові за перемогу на US Open 2019 року стануть найбільшими серед усіх турнірів Grand Slam.
Нагадаємо, US Open-2019 пройде з 26 серпня по 8 вересня у Нью-Йорку. Кваліфікація стартує 19 серпня.