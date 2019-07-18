Світоліна, Ястремська, Цуренко і Козлова заявлені в основну сітку US Open

Організатори заключного, четвертого в сезоні тенісного турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату США (US Open) представили заявочний список учасниць.

В основну сітку US Open заявлені чотири українки - Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Катерина Козлова, повідомляє БТУ.

На американському "мейджорі" гарантовано зіграють 102 тенісистки станом на рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA) від 15 липня.

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Матчі в жіночій сітці Відкритого чемпіонату США пройдуть в Нью-Йорку з 26 серпня по 7 вересня.

Фото: usopen.org.