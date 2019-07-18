Стаховський зіграє в парному чвертьфіналі тенісного турніру в Ньюпорті

Українець Сергій Стаховський та іспанець Марсель Гранольєрс вийшли до чвертьфіналу парного розряду на турнірі Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) - Hall of Fame Open - в Ньюпорті (США) з призовим фондом $652,245 тис.

У першому колі змагань Стаховський і Гранольєрс здобули вольову перемогу над посіяним під 2-м номером дуетом Артем Сітак (Нова Зеландія) - Йонатан Ерліх (Ізраїль) - 6:7 (6:8), 6:3, 11:9, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав 1 годину 40 хвилин.

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За вихід до півфіналу турніру Стаховський і Гранольєрс зустрінуться з китайським тандемом Мао-Синь Гон - Зе Чжан, який в свою чергу обіграв пару з Індії Джіван Недунчежіян - Пурав Раджа - 7:6 (7:2), 7:6 (12:10 ).

Hall of Fame Open завершиться 21 липня.