Стаховський програв на старті тенісного турніру в Ньюпорті

Українець Сергій Стаховський не зміг подолати перше коло одиночного розряду на турнірі Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) - Hall of Fame Open - в Ньюпорті (США) з призовим фондом $652,245 тис.

Двогодинний поєдинок з Рамкумаром Раманатаном з Індії Стаховський програв у трьох сетах - 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, повідомляє Укрінформ.

У другій партії киянин не втримав перевагу з брейком, а на тай-брейку Стаховський не скористався матчболом на подачі Раманатана. У вирішальному сеті Сергій втратив два гейми на своїй подачі.

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У парній сітці турніру Стаховський зіграє з іспанцем Марселем Гранольєрсом. У першому колі на них чекає матч проти посіяного під 2-м номером дуету Артем Сітак (Нова Зеландія) - Йонатан Ерліх (Ізраїль).

Hall of Fame Open завершиться 21 липня.