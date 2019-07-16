Марченко та Манафов завершили виступи в одиночній сітці турніру в Казахстані

Український тенісист Ілля Марченко програв у вівторок австрійцю Себастьяну Офнеру поєдинок 2-го раунду турніру у Нур-Султані (Казахстан) із призовим фондом 135 тис 400 дол.

Зустріч завершилася з рахунком 3:6, 6:3, 3:6, повідомляє Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 50 хвилин.

Поступився 16 липня й інший українець - Владислав Манафов, який пробився до основної сітки турніру в Нур-Султані через кваліфікацію, За 1 годину 16 хвилин він програв представнику Франції Артуру Ріндеркнеху - 4:6, 3:6.

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Втім, наші тенісисти не залишають ці змагання. Завтра Марченко та Манафов стартують у парній сітці. Ілля гратиме в дуеті з португальцем Гонсало Олівейрою, а Владислав - з казахстанцем Тимуром Хабібуліним.

На фото: Ілля Марченко.