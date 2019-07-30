Головний тренер команди Дмитро Михайленко задоволений підсиленням у міжсезоння.

Новачок УПЛ «Дніпро-1» презентував новачків команди. Представлення відбулося на «Дніпро-Арені». Про це повідомляє Укрінформ.

У це міжсезоння «Дніпро-1» підписав сімох новачків. Команда Дмитра Михайленка взяла в оренду гравців «Динамо» - півзахисника Сергія Булецу і нападника Владислава Супрягу. Також новачок УПЛ підписав захисника Папа Гуйє, хавбека Олександра Кобахідзе, півзахисника Юрія Вакулка, форварда «Оболоні-Бровар» Араміса Кузіна і нападника «Хатайспора» Дмитра Коркішка.

Головний тренер «Дніпро-1» Дмитро Михайленко задоволений комплектацією команди: «Щодо підсилення, то зараз комплектація завершена. Ми підписали тих футболістів, яких прагнули у себе бачити, і саме на ті позиції, які хотіли підсилити».

Також Михайленко розповів про завдання команди на сезон 2019/20: «Важливо взагалі спробувати на смак елітний дивізіон і там не загубитися. Ми очікуємо зростання рівня команди впродовж самого сезону, і матч за матчем набиратися досвіду Прем’єр-ліги. Нам треба прогресувати якнайшвидше. Для цього у нас є талановита молодь і велике бажання».

В першому турі УПЛ «Дніпро-1» зіграє проти «Олімпіка». Матч відбудеться 31 липня.