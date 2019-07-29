Черговим новачком «Дніпра-1» став Папа Гуйє

Досвідчений сенегальський захисник вже багато років виступає за українські клуби.

Екс-захисник «Карпат» Папа Гуйє став гравцем «Дніпро-1». Про це повідомляє офіційний сайт новачка УПЛ.

Угода з 35-річним сенегальським гравцем розрахована на один рік. Гуйє з жовтня минулого року виступав за «Карпати», але пішов з львівського клубу на початку червня. У минулому сезоні захисник провів 15 матчів за «Карпати». Крім «Дніпра», Гуйє також відомий виступами за «Металіст» і «Волинь».

Сьогодні на «Дніпро-Арені» відбудеться офіційне представлення Папа Гуйє, а також інших літніх новачків «Дніпро-1».

У це міжсезоння «Дніпро-1» підписав шістьох новачків. Команда Дмитра Михайленка взяла в оренду гравців «Динамо» - півзахисника Сергія Булецу і нападника Владислава Супрягу. Також новачок УПЛ підписав хавбека Олександра Кобахідзе, півзахисника Юрія Вакулка, форварда «Оболоні-Бровар» Араміса Кузіна, а також нападника «Хатайспора» Дмитра Коркішка.

За підсумками сезону 2018/19 «Дніпро-1» виграв Першу лігу і вийшов в УПЛ. Новий сезон команда Михайленка почне 31 липня, коли вдома в першому турі Прем'єр-ліги прийматиме «Олімпік».