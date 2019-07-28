«Зоря» обіграла «Ворсклу» в стартовому матчі нового сезону УПЛ

Все вирішив гол Ледньова.

Сьогодні розпочався чемпіонату України з футболу серед команд української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2019/20. В стартовому матчі луганська «Зоря» обіграла на виїзді полтавську «Ворсклу» 1:0. Про це повідомляє Укрінформ.

В Полтаві гості вийшли вперед вже на 3-й хвилині. Відзначився Ледньов після пасу Кочергіна. Надалі «Ворскла» мала велику перевагу, але гравці господарів так і не реалізували жодного з численних моментів. 1:0 - "Зоря" розпочинає чемпіонат з перемоги.

Наступні два матчі першого туру зіграють у вівторок, 30 липня: «Колос» дебютує в елітному дивізіоні матчем проти «Маріуполя», а «Десна» прийматиме ФК «Львів».

В середу, 31 липня, в УПЛ відбудуться ще три матчі першого туру: дебютант «Дніпро-1» зіграє з «Олімпіком», «Олександрія» - з «Шахтарем», а «Карпати» - з «Динамо».