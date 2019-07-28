Матч «Ворскла» - «Зоря» відкриє новий сезон української Прем'єр-ліги

Центральні поєдинки першого туру зіграють 31 липня: «Олександрія» - «Шахтар» і «Карпати» - «Динамо».

Сьогодні, 28 липня, стартує новий сезон української Прем'єр-ліги. В єдиному матчі ігрового дня в Полтаві місцева «Ворскла» прийматиме «Зорю». Початок - о 14:00. Про це повідомляє Укрінформ.

Ще два матчі зіграють у вівторок, 30 липня: «Колос» дебютує в елітному дивізіоні матчем проти «Маріуполя», а «Десна» прийматиме ФК «Львів».

В середу, 31 липня, в УПЛ відбудуться ще три матчі першого туру: дебютант «Дніпро-1» зіграє з "Олімпіком", «Олександрія» - з «Шахтарем», а «Карпати» - з «Динамо».

Нагадаємо, сьогодні в Одесі розіграють перший трофей сезону. «Шахтар» і «Динамо» зіграють за Суперкубок України. Початок - о 21:00.