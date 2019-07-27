Медіахолдинг «1+1» транслюватиме матчі «Динамо», «Зорі», «Десни» і «Дніпро-1» в УПЛ

«1+1» заперечує створення єдиного телепулу.

Медіахолдинг «1+1» оголосив про підписання довгострокових контрактів, згідно з якими телеканали «2+2» і УНІАН транслюватимуть частина матчів УПЛ. Про це повідомила прес-служба «1+1».

Повідомляється, що співпрацювати з «1+1 медіа» в новому сезоні будуть чотири клуби УПЛ: «Динамо», «Зоря», «Десна» і «Дніпро-1».

«Згідно з укладеними договорами, група бере на себе всі зобов'язання по виробництву і розміщенню телетрансляцій. Інформація про передачу всіх прав на покази каналам «Футбол 1/2» була поширена передчасно і безпідставно», - сказано в заяві «1+1 медіа».

Раніше стало відомо, що телеканали «Футбол 1/2» отримали права на трансляцію всіх матчів УПЛ, що робить єдиний пул де-юре чинним, але де-факто - його немає.

Наступного тижня серед матчів УПЛ телеканал УНІАН покаже матчі «Десна» - ФК «Львів», «Дніпро-1» - «Олімпік», «Десна» - «Ворскла» і «Зоря» - «Дніпро-1», а «2+2» - «Динамо» - «Шахтар» 10 серпня.

Нагадаємо, що УПЛ вже готується до судових процесів з клубами, які висловилися проти введення єдиного пулу.