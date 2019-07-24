Українка Калініна програла румунці на турнірі WTA у Юрмалі

22-річна уродженка Нової Каховки Ангеліна Калініна не смргла у середу вийти до чвертьфіналу турніру WTA Baltic Open - International в Юрмалі (Латвія) із призовим фондом 250 тис дол.

У другому колі українська тенісистка, яка посідає 139-ту позицію в рейтингу WTA, програла Патріції Марії Ціг з Румунії (264) - 4:6, 4:6, повідомляє Укрінфрм.

Суперниці провели на корті 1 години 19 хвилин.

В 1/4 фіналу румунська тенісистка зіграє з переможницею матчу Діана Марцінкевич (Латвія, 223) - Анастасія Потапова (Росія, 64).

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Ангеліна Калініна також виступатиме на Baltic Open - International у парній комбінації, де її партнеркою є Варвара Флінк з Росії. ПершІ суперницІ дуету - індонезійки Беатріс Гумулья та Джессі Ромпіс.

Змагання в Юрмалі завершаться 28 липня.