Український тенісист Ваншельбойм пройшов три кола юніорського чемпіонату Європи

У швейцарському місті Клостерс триває чемпіонат Європи серед юніорів, який проводить міжнародна тенісна федерація (ITF).

У матчі 3-го кола українець Ерік Ваншельбойм, посіяний під десятим номером, переміг швейцарця Джеффрі фон дер Шуленбурга - 7:6 (9:7), 6:2, повідомляє Тенісний портал України.

У стартовому сеті Ваншельбойм вів з рахунком 5:1 і не зумів реалізувати шість сетболів, а на тай-брейку вже поступався суперникові 3:6, після чого виграв шість з семи наступних розіграшів.

У матчі за чвертьфінал Ерік зустрінеться з представником Росії Матвієм Мініним.