Українські стрільці здобули 15 нагород на чемпіонаті Європи в Угорщині

В угорському місті Денешдіаш завершився чемпіонат Європи з кульової стрільби із гвинтівки (рухома мішень) серед юніорів (U-20) та дорослих.

За підсумками змагань у скарбничці українських збірних 15 нагород, повідомили Укрінформу у прес-службі Мінмолодьспорту.

Одразу дві Українки підкорили континентальний п'єдестал у вправі МГ-12 - Вікторія Рибалова завоювала титул чемпіонки Європи, а Валентина Гончаренко стала віце-чемпіонкою.

Також дві нагороди найвищого гатунку здобули наші спортсменки (разом з Галиною Авраменко) у командних змаганнях у вправах МГ-12 та МГ-11. Окрім того, Галина Авраменко стала другою у стрільбі МГ-МІХ, а Валентина Гончарова у цій вправі - третьою.

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Українець Ігор Кізіма замкнув трійку лідерів у чоловічих змаганнях МГ-11А.

Наша юніорська збірна виборола в Угорщині вісім медалей.