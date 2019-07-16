Українські стрільці здобули 15 нагород на чемпіонаті Європи в Угорщині
Укрінформ
В угорському місті Денешдіаш завершився чемпіонат Європи з кульової стрільби із гвинтівки (рухома мішень) серед юніорів (U-20) та дорослих.
За підсумками змагань у скарбничці українських збірних 15 нагород, повідомили Укрінформу у прес-службі Мінмолодьспорту.
Одразу дві Українки підкорили континентальний п'єдестал у вправі МГ-12 - Вікторія Рибалова завоювала титул чемпіонки Європи, а Валентина Гончаренко стала віце-чемпіонкою.
Також дві нагороди найвищого гатунку здобули наші спортсменки (разом з Галиною Авраменко) у командних змаганнях у вправах МГ-12 та МГ-11. Окрім того, Галина Авраменко стала другою у стрільбі МГ-МІХ, а Валентина Гончарова у цій вправі - третьою.
Українець Ігор Кізіма замкнув трійку лідерів у чоловічих змаганнях МГ-11А.
Наша юніорська збірна виборола в Угорщині вісім медалей.