Український мікст став бронзовим призером Всесвітньої Універсіади у стрільбі з лука

У передостанній день XXX Всесвітньої літньої Універсіади в Неаполі (Італія) нагороди виграв український змішаний дует у складі Поліни Родіонової та Артема Овчиннікова, який став бронзовим призером у стрільбі з класичного лука.

Студенти Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка Родіонова і Овчинніков у малому фіналі за 3-тє місце переграли команду США - 6:2 (37:33, 33:39, 36:32, 37:35), повідомляє Укрінформ. Перемогли в цій дисципліні спортсмени Китайського Тайбею, які у фіналі обіграли мікст з Японії (5:3). В активі збірної України в Неаполі 3 золоті, 4 срібні та 5 бронзових медалей. Читайте також: Українські лучниці виграли "бронзу" Всесвітньої Універсіади-2019 Загалом до 14 липня на студентських Іграх-2019 розіграють 250 комплектів нагород в 18 видах спорту.