Українські лучниці виграли "бронзу" Всесвітньої Універсіади-2019

У десятий медальний день XXX Всесвітньої літньої Універсіади в Неаполі (Італія) бронзовим призером стала жіноча збірна України у стрільбі з класичного лука.

Студентки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка Ірина Хочина та Поліна Родіонова у малому фіналі за 3-тє місце упевнено перемогли команду Швейцарії - 6:0 (35:29, 36:29, 37:31), повідомляє Укрінформ.

Перемогли в цій дисципліні спортсменки Республіки Корея, які у фіналі обіграли росіянок (5:1).

В активі збірної України в Неаполі 3 золоті, 3 срібні та 4 бронзові медалі.

Загалом до 14 липня на студентських Іграх-2019 розіграють 250 комплектів нагород в 18 видах спорту.