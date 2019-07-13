Всесвітня Універсіада: в Неаполі сьогодні розіграють 33 комплекти медалей
У десятий медальний день студентських Ігор-2019 визначаться переможці та призери у футболі, волейболі, тхеквондо, легкій атлетиці, стрільбі з лука, водному поло, тенісі та художній гімнастиці, повідомляє Укрінформ.
За дев'ять днів в Неаполі нагороди завоювали спортсмени 65 країн. В активі збірної України 3 золоті, 4 срібні, 3 бронзові медалі і 16-е місце у загальнокомандному заліку серед 170 країн-учасниць.
До 14 липня на Всесвітній Універсіаді розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту.
Медальний залік:
Японія - 24 ("золото"), 18 ("срібло"), 23 ("бронза")
США - 21, 16, 13
Китай - 21, 11, 7
Росія - 15, 21, 31
Республіка Корея - 14, 15, 15
Італія - 13, 11, 15
Мексика - 7, 6, 6
Китайський Тайбей - 6, 12, 7
ПАР - 6, 7, 3
Іран - 6, 3, 7
Австралія - 5, 3, 4
Бразилія - 5, 2, 9
Туреччина - 4, 4, 5
Польща - 4, 1, 7
Франція - 3, 7, 9
Україна - 3, 4, 3
Велика Британія - 3, 2, 4
Азербайджан - 2, 2, 2
Фінляндія - 2, 2, 1
Чехія - 2, 1, 2
Молдова - 2, 0, 2
Казахстан - 1, 5, 1
Австрія - 1, 2, 0
Узбекистан - 1, 1, 4
Канада - 1, 1, 3
Індія - 1, 1, 2
Словаччина - 1, 1, 2
Литва - 1, 1, 2
Білорусь - 1, 1, 1
Таїланд - 1, 0, 3
Вірменія - 1, 0, 1
Кіпр - 1, 0, 1
КНДР - 1, 0, 1
Марокко - 1, 0, 1
Болгарія - 1, 0, 0
Естонія - 1, 0, 0
Нова Зеландія - 1, 0, 0
Швеція - 1, 0, 0
Філіппіни - 1, 0, 0
Німеччина - 0, 9, 6
Португалія - 0, 2, 2
Голландія - 0, 1, 2
Грузія - 0, 1, 1
Монголія - 0, 1, 1
Норвегія - 0, 1, 1
Уганда - 0, 1, 1
Бельгія - 0, 1, 1
Швейцарія - 0, 1, 1
Єгипет - 0, 1, 0
Тринідад і Тобаго - 0, 1, 0
Аргентина - 0, 1, 0
Буркіна-Фасо - 0, 1, 0
Румунія - 0, 0, 3
Чилі - 0, 0, 1
Хорватія - 0, 0, 1
Гонконг - 0, 0, 1
Латвія - 0, 0, 1
Ізраїль - 0, 0, 1
Угорщина - 0, 0, 1
Ефіопія - 0, 0, 1
Індонезія - 0, 0, 1
Ірландія - 0, 0, 1
Іспанія - 0, 0, 1
Словенія - 0, 0, 1
Сінгапур - 0, 0, 1.