Студентська збірна України з футболу побореться за 5 місце на Універсіаді-2019

У суботу, 13 липня, на Універсіаді, що проходить в Італії, відбудуться заключні поєдинки футбольного турніру, у яких візьме участь і студентська збірна України.

Поєдинок за 5 місце Україна — Південна Корея розпочнеться о 18.00. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У півфінальному матчі Універсіади-2019 за 5 — 8 місця підопічні Анатолія Бузніка перемогли ірландців з рахунком 2:1 та в будь-якому випадку покращать свій результат на попередній Універсіаді в Тайбеї, де команда фінішувала 7-ю.

Розклад футбольних матчів на 13 липня

Матч за 5-е місце. Україна — Південна Корея. 18.00

Матч за 7-е місце. Ірландія — Франція. 18.00

Матч за 3-є місце. Росія — Італія. 18.00

Фінал. Бразилія — Японія. 22.00